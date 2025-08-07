Reprodução/Internet Brunna Colossi deixa SBT RS após cinco anos

Brunna Colossi se despediu do SBT RS após mais de cinco anos de trabalho no canal. Ela anunciou a decisão por meio das redes sociais e afirmou que a escolha foi amadurecida ao longo do tempo. "Não é nem um pouco fácil tomar uma decisão como essa: pedir demissão", afirmou.

"Exige coragem, dá um frio na barriga. É uma atitude pensada ao longo do tempo, amadurecida com calma, respeito e consciência", disse. "Resolvi respeitar meu tempo, ouvir a razão e, ao mesmo tempo, dar espaço ao coração. Senti que cumpri meu ciclo, que vivi tudo o que precisava e podia viver aqui. E entendi: era hora de dizer tchau", disse.

A ex-apresentadora do SBT RS destacou o tempo na emissora. "Foram anos intensos, de entrega, alegria, aprendizados e sonhos realizados. Sou imensamente grata ao SBT por todas as oportunidades que me foram dadas ao longo desse caminho”, declarou.

Não deu detalhes de novos projetos



Brunna Colossi pontuou que a decisão exigiu coragem e que sai com a sensação de dever cumprido. “Saio com o coração tranquilo de quem viveu tudo com verdade, deu o seu melhor e concluiu esse ciclo com paz. O Deus que me guia preparou tudo, no tempo certo, e entregou mais do que eu poderia imaginar”, afirmou.