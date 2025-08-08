Reprodução Band Fausto Silva

A notícia de que Faustão estava internado após um transplante de fígado e um retransplante renal movimentou a classe artística. Vários famosos, dos mais diversos nichos, vieram a público se solidarizar com o apresentador de 75 anos de idade.



Vista no "Hoje Em Dia", da Record TV, a apresentadora Ticiaine Pinheiro escreveu: “Já Deus Certo". A apresentadora e esposa do jornalista César Tralli ainda completou o pronunciamento com emojis de coração.





"Que fique bem logo", pontuou Aline Campos. Solange Couto foi outra famosa que veio a público enviar uma mensagem de apoio para o icônico apresentador, com passagens na Globo e Band: "Deus, cuide do Fausto e faça um milagre na vida deste querido".

Mãe da apresentadora Sabrina Sato, Kika Sato desejou "melhoras" para o comunicador. “Boa recuperação, mestre!”, acrescentou o ator Leonardo Miggiorin, conhecido por novelas como "Senhora do Destino", "Insensato Coração" e "Mulheres Apaixonadas".

Entenda

Conhecido pela trajetória como apresentador televisivo, Fausto Silva, o Faustão foi submetido a um transplante de fígado na quarta-feira (6). Já na quinta-feira (7), ele passou por um retransplante renal, planejado há um ano.

As informações são do último boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, instituição na qual ele está internado. Ainda de acordo com a rede hospitalar privada, a internação começou no dia 21 de maio, quando Faustão deu entrada com infecção bacteriana aguda com sepse.

Relembre

Em 2023, Faustão passou por um transplante de coração. Já em 2024, foi submetido ao primeiro transplante de rim. João Silva, Rodrigo Silva e Lara Silva são os três filhos dele. Os dois homens são fruto do atual casamento com Luciana Cardoso. Já Lara é fruto da antiga relação com Magda Colares.