Reprodução/Instagram Gretchen retruca Piovani em nova troca de farpas

A polêmica entre Gretchen e Luana Piovani ganhou novos desdobramentos após a cantora responder às críticas e ironias da atriz, que recentemente fez declarações sobre relacionamentos. O embate começou quando Piovani, em participação no programa "DR: Discutindo Relações", afirmou que homens não se apaixonam, provocando reações na web e, especialmente, em Gretchen.

Nas redes sociais, a Rainha do Rebolado não poupou palavras ao rebater as afirmações de Piovani.





"Só pode estar falando dos homens que ela conheceu, porque generalizar assim é injusto", disparou Gretchen, em vídeo compartilhado com seus seguidores.

A artista, conhecida por suas opiniões francas, defendeu que muitos homens são apaixonados e fiéis, citando o próprio marido, o saxofonista Esdras de Souza, como exemplo.





Trocas indiretas e ironias

O conflito se intensificou quando seguidores cobraram Piovani por uma resposta mais contundente a Gretchen.

A atriz, então, ironizou: "Ué, já não está na cara que a lapada já veio?", sugerindo que suas críticas anteriores já seriam suficientes.

Gretchen, por sua vez, compartilhou o comentário nos Stories com a legenda: "Sem comentários para quem não tem argumento. Fala mais dela do que de mim. Cada um dá o que tem (risos)".

Além disso, Piovani também fez alusões à aparência de Gretchen, que já passou por diversos procedimentos estéticos.

Ao ser questionada por uma seguidora sobre a cantora, respondeu com sarcasmo: "Pois é, menina, está diferente, né?".

Gretchen defende o amor e critica "mulheres insuportáveis"

Em sua defesa, Gretchen destacou que muitos homens sofrem com términos e amam profundamente.

"Existem homens que, quando amam de verdade, não superam facilmente uma separação. Diferente de algumas mulheres que são tão insuportáveis que nenhum homem aguenta ficar ao lado delas", provocou, sem citar nomes.

A cantora ainda reforçou que educou seus filhos para serem "homens respeitosos" e elogiou seu relacionamento de cinco anos com Esdras.

"Meu marido é apaixonado, gentil e fiel. Desafio qualquer mulher a tentar algo com ele quando eu não estiver por perto" , brincou.