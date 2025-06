TV Globo/Reprodução Luana Piovani em quadro "Pode Perguntar", do Fantástico





Luana Piovani afirmou não se arrepender das declarações polêmicas que já fez. A declaração foi dada neste domingo (29), durante sua participação no quadro "Pode Perguntar", do Fantástico, em que pessoas autistas entrevistam personalidades.

Ao responder se teria se arrependido de algo que disse publicamente, a atriz foi direta. “ Arrependimento, para mim, é algo que gera culpa. Já olhei pra trás e pensei que poderia ter usado outras palavras, mas nunca deixar de falar o que eu falei. Não tenho medo de polêmica nem do julgamento alheio, porque não sou leviana. Não levanto falso testemunho ”, contou Luana.

Ao comentar sobre sua vida amorosa, Piovani adotou tom bem-humorado ao falar sobre os desafios de encontrar um parceiro compatível. “ Já namorei inúmeros boys lixo em sequência! E olha que sou analisada, hein? ”, disse.

“ Não entendo porque eu tinha esse padrão de escolha, porque eu nunca fui ciumenta, mas a maioria era ciumenta e possessiva" , contou na entrevista no Fantástico.

"Eu chegava feliz de um encontro com amigas e vinha aquele interrogatório: ‘Quantas cervejas você bebeu? Quem passou por lá?’ ”, revela a atriz.

Segundo ela, esse comportamento já é um sinal de alerta. “ O cara que tenta te cercear já mostra que é boy lixo. E se falar que a ex é louca, então, já pode mandar passear ”, alerta.





Saúde mental e sexualidade

Durante o bate-papo, Luana contou que recebeu o diagnóstico de ansiedade e, desde então, cuida da saúde mental com acompanhamento profissional e práticas terapêuticas.

“ Sou feliz por ter um diagnóstico. Eu trato com terapia, yoga e, quando entro em crise, eu tenho que tomar medicamento ”, explicou.

Questionada sobre sexualidade, a atriz respondeu com sinceridade e leveza: “ Se eu pudesse escolher antes de nascer, teria ticado ‘homossexual’. Acho mulher mais bonita, mais cheirosa, mais humana. Mas a gente não escolhe, né? Nunca me relacionei com mulheres. Eu sou heterossexual jurada, sabe? Gosto daquela energia masculina, é um negócio ”.