Reprodução/Internet A jornalista Daniela Lima foi demitida da Globo

O jornalista Eduardo Castro, demitido da Band em dezembro de 2024, usou as redes sociais nesta terça-feira (5) para se solidarizar com Daniela Lima, que deixou a GloboNews na segunda-feira (4). Ele aproveitou para criticar o ambiente político e apontar possíveis razões para as demissões.

Em postagem, Castro afirmou que ambos sabem o que motivou as dispensas, apesar das justificativas oficiais. " Minha solidariedade irrestrita. Fui demitido da Band dez dias antes do Natal, sob alegação de 'reformulação' - que me impediu até de encerrar o mês e fazer plantão de fim de ano. Meu substituto começou só em janeiro ", escreveu.

O jornalista disse ainda desconfiar das razões da saída. " Nunca saberei se foi pelas minhas críticas à política assassina de Tarcísio/Derrite, à direita cretina e ignorante do país ou às privatizações vagabundas – ou por reformulação. Mas eu sei. Daniela Lima sabe. De novo, minha absoluta solidariedade a ela ", completou.

Eduardo Castro teve duas passagens pelo Grupo Bandeirantes, onde atuou como apresentador da BandNews e da Rádio Bandeirantes. Também foi repórter, correspondente internacional, diretor da EBC e presidente da Acerp. Atualmente, trabalha na TVT e no canal Nosso Futebol.

Daniela Lima foi desligada após dois anos na GloboNews

A saída de Daniela Lima da GloboNews gerou surpresa entre colegas e espectadores. A jornalista, contratada em junho de 2023 após se destacar na CNN Brasil, era considerada um dos principais nomes da emissora.

A Globo, em nota oficial, disse que a mudança faz parte do processo permanente de renovação de quadros. Daniela publicou mensagem nas redes sociais afirmando que deixa a emissora com a sensação de missão cumprida.