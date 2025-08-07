Reprodução/CNN Brasil Quem é Rafael Colombo, cotado para a vaga de Daniela Lima

A movimentação nos bastidores do jornalismo televisivo ganhou um novo capítulo com a possível chegada de Rafael Colombo à grade da GloboNews. O nome do jornalista tem sido cogitado para ocupar o posto deixado por Daniela Lima, conforme revelou o colunista Flávio Ricco. A saída de Daniela foi confirmada na última segunda-feira (4), como parte de um processo de reestruturação interna promovido pelo canal.

Além da âncora, outros nomes de peso também se despediram da emissora. Eliane Cantanhêde e Mauro Paulino deixaram a equipe de jornalismo, em uma leva de desligamentos que ainda não teve suas reposições oficialmente anunciadas. A GloboNews, até o momento, não se pronunciou sobre quem assumirá o espaço deixado por Daniela.





Nos bastidores, Rafael Colombo surge como um dos nomes mais fortes para a vaga. Com mais de duas décadas de carreira e passagem por algumas das principais redações do país, ele é visto como um profissional com credibilidade, traquejo em coberturas ao vivo e experiência no comando de telejornais.

Trajetória consolidada no jornalismo

Rafael Colombo iniciou sua carreira em 1999 na Rádio Bandeirantes. De lá para cá, construiu um currículo sólido, com passagens pela Band, BandNews, Rádio Estadão, CNN Brasil e, mais recentemente, pela Jovem Pan News.

Atualmente, Colombo atua como repórter da TV Globo em São Paulo e apresenta o programa "CBN São Paulo", na rádio CBN, ao lado de Marcella Lourenzetto. O programa, que tem duas horas de duração e é transmitido ao vivo, aborda temas ligados ao cotidiano da capital paulista. Rafael é formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP) e é reconhecido por seu estilo crítico e postura independente. Ele é casado com a também jornalista Marcela Rahal.

A possível ida de Colombo para a GloboNews seria mais um passo em sua consolidação dentro do Grupo Globo, onde já vem ampliando sua atuação desde o início do ano.

O futuro de Daniela Lima

A saída de Daniela Lima da GloboNews, após dois anos no canal, foi anunciada pela própria jornalista nas redes sociais. Em uma publicação, ela agradeceu à emissora e sinalizou que está aberta a novos desafios: “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios.”