Reprodução/Internet Daniela Lima deixa a GloboNews após dois anos no Conexão

Daniela Lima foi demitida da GloboNews nesta segunda-feira (4). A jornalista encerra um ciclo de dois anos no canal de notícias. A coluna apurou que a equipe da Globo foi avisada sobre a saída da apresentadora minutos antes do início da edição do Conexão.



A comunicadora se manifestou publicamente nas redes sociais. “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”, escreveu Daniela Lima.

Pronunciamento da Globo



Em nota, a Globo justificou a saída como uma "renovação" do quadro. "Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", disse o canal.

Carreira de Daniela Lima

A apresentadora começou sua carreira no impresso e migrou para a televisão, começando no Roda Viva da TV Cultura. Depois, foi contratada pela CNN Brasil, onde liderou o telejornal CNN 360° até junho de 2023. Pouco tempo depois, foi contratada pela emissora carioca, onde assumiu o Conexão GloboNews.