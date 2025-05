Reprodução/Instagram Jenny critica Gretchen após comentário em foto de Bia Miranda

A influenciadora Jenny Miranda acusou Gretchen de ser a responsável pelo rompimento com Bia Miranda , em publicação feita nesta semana. A influenciadora reagiu a vídeos antigos da cantora circulando nas redes sociais, nos quais a artista critica sua postura como mãe. Segundo Jenny, a Rainha do Rebolado “fez a cabeça” da neta para provocar o afastamento.

A declaração foi postada nos Stories do Instagram de Jenny, em que ela também mencionou episódios envolvendo a relação de Gretchen com os próprios filhos. “A minha filha não fala comigo porque você fez a cabeça dela”, afirmou. “Para falar de mim, você teria que ter tido uma vida com seus filhos, coisa que não teve.”

Jenny citou o histórico familiar da cantora. Segundo ela, Valentina Miranda viveu com uma tia durante anos. Gabriel teria crescido nos Estados Unidos, e Décio Nascimento Jr. moraria com o pai fora do Brasil. “Nem quer ver tua cara, tem vergonha de você”, escreveu a influenciadora.

Thammy Miranda, um dos filhos mais conhecidos da artista, também foi mencionado. Jenny disse que ele foi criado pelo pai. "Falou a mãezona", ironizou. Ela questionou ainda o vínculo entre Gretchen e os netos. “Agora casou, teve bebê, e você vê sua neta por foto só… Isso você não conta, né?”, completou.

A influenciadora também criticou o relacionamento da cantora com as filhas do músico Esdras de Souza, atual marido da artista. Ao lado de Marcia, ex-esposa de Esdras, Jenny afirmou que Gretchen teria interferido no vínculo entre pai e filhas.

“As filhas do Esdras você odeia, trata as meninas igual lixo. A mãe delas pode dizer que não estou mentindo! Lava a boca, Maria Odete!”, disse, chamando a artista pelo nome de batismo.

O desabafo foi motivado por um vídeo antigo em que Gretchen chama Bia Miranda de “mentirosa”. Na gravação, a cantora afirma que a jovem era cuidada por uma tia para que Jenny pudesse viajar. A influenciadora rebateu a fala.

“Falsa e mentirosa qui é você. Sua máscara está caindo”, escreveu. “Eu dava dinheiro para minha tia cuidar da minha filha para eu trabalhar e não era para ficar viajando com macho”, completou.