Reprodução Instagram @rodrigogodoy_ Rodrigo Godoy com suposta namorada

Rodrigo Godoy, o ex-marido de Preta Gil, polemizou ao surgir abraçado com uma mulher, em uma postagem feita no Instagram, na última quarta-feira (6). Internautas especularam que esta seria a nova namorada dele.



Caso eles realmente estejam namorando, a revelação ocorre duas semanas após o falecimento de Preta. A filha de Gilberto Gil morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra um câncer colorretal, que era feito nos Estados Unidos.





"Vantagens do cardio outdoor", escreveu ele como legenda da publicação. No álbum de fotos, o registro que se destacou foi justamente o que ele aparecia com uma mulher. A moça seria Rhuana Rodrigues.

Nos comentários, alguns internautas desejaram felicidades ao casal. Já outros repreenderam o momento, resgatando a suposta traição que Rodrigo teria cometido enquanto ainda era casado com Preta, que estava tratando o câncer, então diagnosticado no intestino.

"Felicidades", disse um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Deus abençoe o casal", pontuou um segundo. "Sejam felizes", acrescentou um terceiro. "Desnecessário assumir algo agora", reprovou um quarto. "Coitada dessa mulher", enfatizou um quinto.

Relembre

No domingo (3), ele recebeu várias críticas ao fazer a primeira postagem desde a morte de Preta Gil. "Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?”, declarou uma internauta. "Para de falar merda, mulher", rebateu Rodrigo.

Preta Gil, de 50 anos, havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental. O velório da artista, que morreu no dia 20 de julho, ocorreu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês.

