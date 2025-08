Reprodução Instagram @rvfamerica Busto de Preta Gil

Os familiares de Preta Gil decidiram prestar mais uma homenagem póstuma em memória da atriz, cantora, apresentadora e empresária. Na última terça-feira (5), eles encomendaram um busto, esculpido com base nos traços do rosto da artista.

O objeto ficará em um espaço reservado no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro. Vale lembrar que o corpo de Preta foi cremado e as cinzas foram distribuídas entre amigos íntimos e familiares.





O busto foi elaborado pela empresa RVF América, que publicou uma foto da estrutura no Instagram. Além do objeto, um batom e 100 cartões com declarações de pessoas próximas serão deixados no local.

Relembre

Preta Gil, de 50 anos, se mudou para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental contra um câncer colorretal. A artista morreu no dia 20 de julho. Ela se preparava para retornar ao Brasil, mas acabou falecendo antes disso.

O velório ocorreu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Vários famosos da classe artística marcaram presença na cerimônia fúnebre. Carolina Dieckmmann, Ivete Sangalo, Thiaguinho e Alice Wegmann eram alguns deles.

Histórico da doença

Em janeiro de 2024, Preta contou que o câncer, antes no intestino, havia retornado em quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter. Como tinha feito todos os tratamentos possíveis no Brasil, ela decidiu viajar para o exterior e buscar alternativas para tratar a doença.