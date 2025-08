Reprodução Instagram @rodrigogodoy_ Rodrigo Godoy

Rodrigo Godoy, de 36 anos, usou as redes sociais para fazer uma publicação no último domingo (3). Esta é a primeira postagem pública dele após a morte de Preta Gil, que faleceu em meio ao tratamento contra câncer colorretal, aos 50 anos.



"Firme e seguro", escreveu ele como legenda. A repercussão, contudo, foi negativa em plataformas de interação virtual como o Instagram. Parte dos internautas resgatou a suposta traição que ele teria cometido em 2023, quando ainda era casado com a filha de Gilberto Gil, à época tratando o tumor no intestino.

"Seguro como sempre, bem tranquilo como sempre, isso aí, a vida continua, né? A Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?”, declarou uma usuária da plataforma de interação social de Mark Zuckerberg. " Para de falar merda, mulher", rebateu Rodrigo.

"Agora é fácil vir aqui e colocar legenda de motivação, depois do que fez. Mas saiba que Deus vê e sabe de tudo. Tudo que plantamos, vamos colher”, criticou outro. "Motivação? Legenda ‘de ifá’”, respondeu Godoy.

Um terceiro internauta afirmou: "A pior coisa é ter uma consciência pesada e isso ele vai levar para sempre". O ex-marido de Preta Gil. replicou: "Donos da razão".

Houve ainda quem desejasse felicidades a ele e pedisse para que a web deixasse o passado para trás. " É isso aí, viver. O que passou pertence ao passado, que tudo sirva de aprendizagem e que você seja imediatamente feliz", pontuou ainda uma quarta.





Preta Gil, de 50 anos, havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental. A artista, que morreu no dia 20 de julho, foi velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Em janeiro de 2024, ela contou que o câncer, antes no intestino, havia retornado em quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter.