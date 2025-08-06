YouTube Camila Fremder quebra silêncio após participar de podcast por engano

O podcast Vênus Day Talks se pronunciou após a confusão envolvendo Camila Fremder, que participou da atração por engano no dia 23 de maio. Segundo a equipe do programa, a apresentadora acreditava que gravaria com o Vênus Podcast, comandado por Yas Yassine, mas não demonstrou estranhamento durante a gravação. A nota oficial lamenta a repercussão do caso e critica a atitude de Camila após o episódio.

Em comunicado, o podcast afirma que o convite foi feito de forma clara e que enviou previamente o perfil do projeto. " O Vênus Day Talks lamenta o engano de Camila Fremder, porém não pode deixar de lamentar mais ainda sua atitude, aproveitando-se de um suposto mau entendimento de sua parte e ajudando a gerar um buzz digital, que só convém a quem se interessa apenas por cliques ", diz o texto.

Podcast se defende e relata bastidores da gravação

A equipe do programa reforça que a apresentadora não questionou nada durante a entrevista. “ Durante a gravação, não houve qualquer questionamento da convidada sobre um possível engano. Ela também não demonstrou estranheza nem com o local nem com a entrevistadora e se prontificou a seguir normalmente com a entrevista .”

Segundo o Vênus Day Talks, Camila também não pediu que o episódio fosse retirado do ar. “ Em nenhum momento foi solicitada a retirada do conteúdo, nem antes e nem depois das postagens, que ocorreram há mais de 15 dias .”

O podcast ainda afirmou que já realizou mais de 100 entrevistas nos últimos 12 meses e que sempre segue o mesmo protocolo com os convidados. “ O podcast fez o convite formal à influenciadora Camila Fremder, enviando o perfil do projeto Vênus Talks. Ele foi aceito formalmente .”

A nota explica que o nome “ Vênus ” é de uso livre e que o projeto solicitou o registro do nome completo junto ao INPI desde abril de 2024. " Todos podem usá-la, porém o nome completo do projeto teve seu registro solicitado. "

O Vênus Day Talks se define como uma plataforma voltada à saúde da mulher. Além de episódios com convidados, realiza eventos e palestras, e publica conteúdos em redes sociais.

A confusão veio à tona após imagens de Camila visivelmente desconfortável durante o episódio circularem nas redes. A apresentadora se manifestou nas redes sociais e afirmou que acreditava estar indo a outro programa.

Segundo ela, havia recebido uma lista com convites e escolheu gravar com um nome que lhe parecia familiar. " Naquele meio, tinha o nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora, a apresentadora me segue. Eu falei: ‘marca esse aqui da fulana’ ", afirmou.

Camila contou que não leu o material enviado pelo podcast por acreditar se tratar do Vênus Podcast , e que só percebeu o erro quando a gravação já havia começado. Mesmo assim, elogiou a equipe e disse ter sido bem tratada.

“ Fui bem tratada, todo mundo foi super educado. Não é o caso da gente ir lá reclamar e jogar hate. Acho que não é uma boa ideia ter o mesmo nome de outro podcast. Talvez seja legal mudar ”, concluiu.