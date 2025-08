Reprodução/Divulgação Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada

Semanas após o falecimento de Ozzy Osbourne, ícone do rock e vocalista do Black Sabbath, novos detalhes sobre sua morte foram divulgados. De acordo com o The New York Times, o cantor, que morreu aos 76 anos no dia 22 de julho, teve sua causa de óbito confirmada como um ataque cardíaco, agravado por doença arterial coronariana e complicações da doença de Parkinson.

A família de Ozzy havia anunciado sua morte em um comunicado emocionado, destacando que ele estava cercado por seus entes queridos no momento de sua partida.





Últimos momentos

Poucos dias antes de sua morte, sua filha Kelly Osbourne desmentiu rumores sobre um suposto declínio acelerado de sua saúde e negou boatos de um pacto de suicídio entre Ozzy e sua esposa, Sharon.

Apesar dos desafios de saúde, Ozzy — cujo nome verdadeiro era John Michael Osbourne — manteve seu espírito artístico até o fim. Ele chegou a se apresentar com o Black Sabbath em Birmingham, Inglaterra, em julho, em um show que Sharon descreveu como um momento de grande alegria para ele.

Homenagens de colegas e fãs

A notícia de sua morte ecoou fortemente no mundo da música e do entretenimento. Artistas como Elton John, e Metallica prestaram tributo ao legado do "Príncipe das Trevas".

Elton John lembrou Ozzy como "um pioneiro que garantiu seu lugar entre os deuses do rock".

Metallica compartilhou uma foto nostálgica com um simples coração partido.

Um legado que permanece

Ozzy Osbourne não foi apenas um ícone do heavy metal, mas também uma figura pop-cultural graças ao reality show The Osbournes, que exibiu sua vida familiar de maneira humorística e autêntica.