Reprodução/Internet Adriana Perroni foi diagnosticada com celulite facial e ficou duas semanas afastada

Adriana Perroni, repórter da Record, revelou ter sido diagnosticada com celulite facial e precisou ser internada para tratamento. Ela ficou duas semanas afastada do canal e compartilhou sua experiência por meio de um vídeo nas redes sociais.

Segundo, os primeiros sintomas surgiram de forma discreta. "Algumas semanas, senti um caroço perto do olho esquerdo, mas não dei bola. Dias depois, ele começou a se espalhar, a região começou a inchar e antibióticos não resolveram", relatou.

A jornalista daexplicou que nunca tinha ouvido falar da doença até ser diagnosticada. “Celulite? No rosto? Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial até que precisei ser internada por causa dela. Foram dias difíceis, com antibiótico, home care e um susto que me tirou do ar por duas semanas. Mas também foi um tempo de aprendizado e cuidado”, contou.

O que é celulite facial?

reforçou a importância de prestar atenção a alterações físicas. “O corpo dá sinais e quando a gente não escuta, ele grita. Fica o alerta. Se notar um inchaço diferente ou algo que fuja do comum, procure um médico”, aconselhou.

A celulite facial é uma infecção bacteriana que afeta camadas profundas da pele. Os principais sintomas incluem vermelhidão, dor, inchaço e calor na região afetada. O tratamento, geralmente com antibióticos, deve ser iniciado rapidamente para evitar complicações, como infecções mais graves ou disseminadas.