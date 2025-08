Reprodução Instagram @universalthefilm/ @itskelleymack Kelley Mack

Conhecida pela atuação em séries de sucesso, como "The Walking Dead", Kelley Mack, de 33 anos, morreu em Cincinnati, nos Estados Unidos. Complicações de um câncer raro no sistema nervoso central teriam resultado no falecimento.

Nascida em Ohio, a atriz se formou em cinematografia pela Dodge College of Film, da Chapman University, em 2014. Em "The Elephant Garden", foi premiada pela Tisch School of the Arts.





A artista ainda ganhou destaque internacional ao compor o elenco de produções televisivas que foram sucesso de crítica e público. O trabalho mais lembrado é "The Walking Dead", em que interpretou Addy.

Já em "9-1-1", coube a ela defender a personagem Penelope Jacobs, que se tornou uma das mais amadas entre os fãs da produção. "Chicago Med", "Broadcast Signal Intrusion" e "Delicate Arch eUniversal" foram outras tramas nas quais ela esteve.

Roteirista

A carreira de Kelley não se restringiu às artes cênicas. A dramaturgia textual também foi uma das apostas dela. Junto com a mãe, Lindsay Klebenow, Mack escreveu alguns roteiros. "On The Black", inspirado na própria família das roteiristas, foi um dos projetos que mais se destacou.

Embora o falecimento tenha se tornado público somente na última terça-feira (5), por meio de um comunicado publicado na web, a família pontuou que a morte ocorreu no sábado (2), em Cincinnati, nos Estados Unidos.

"É com indelével tristeza que estamos anunciando o falecimento da nossa querida Kelley. Uma luz tão brilhante e fervorosa transitou para o além, onde todos nós eventualmente devemos ir. Kelley faleceu pacificamente no sábado à noite com a sua amada mãe Kristen e a inabalável tia Karen presente", diz a nota de pesar publicada pelos parentes.