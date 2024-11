Reprodução Instagram/ YouTube Paul Teal

Paul Teal, de 35 anos, morreu na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Em meio às homenagens póstumas de fãs e familiares, a causa da morte do artista foi revelada. Susan Tolar Walters, que agenciava a carreira do ator, explicou à "CNN" que Paul havia sido diagnosticado com câncer.





Emilia Torello, noiva de Teal, também se pronunciou sobre o câncer do artista. De acordo com ela, em entrevista concedida ao portal "TMZ", o rapaz recebeu o diagnóstico da doença em abril, quando o câncer já estava no estágio 4.





Torello também lamentou a morte do companheiro em uma postagem feita nas redes sociais. “Você foi levado cedo demais, em uma batalha que enfrentou bravamente e sem desistir. Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma determinação com que você lutou para viver todos os dias”





Carreira

Embora tenha se consagrado na indústria audiovisual pela trajetória em "One Tree Hill", Paul Teal compôs o elenco de várias outras obras. "Deep Water", "Good Behavior", "Dynasty", "The Walking Dead" e "Outer Banks" foram outras produções que participou. Além da carreira na TV, o ator se destacou em peças de teatro.