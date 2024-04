Reprodução Daniela Lima leva bronca ao vivo na GloboNews: 'Sem paixões políticas'

Durante o Conexão GloboNews da última quarta-feira (17), os apresentadores Fernando Gabeira e Leilane Neubarth se uniram para chamar atenção da jornalista Daniela Lima. A bronca aconteceu após a ex-CNN citar que Thompson Flores foi responsável por reverter uma liminar de soltura durante a prisão do presidente Lula (PT). O juiz citado integra a lista de magistrados afastados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) devido irregularidades na operação Lava-Jato.

"Eu só queria dizer para a Daniela o seguinte, cada vez que você menciona Thompson Flores, você diz que é o juiz que negou a libertação do Lula, e dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central, entende? Se você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, e não é por aí", criticou o comentarista Fernando Gabeira, após a fala polêmica de Lima.

O climão foi instaurado e Daniela interrompeu a continuidade do programa para se explicar. "Não é isso. Deixa eu só me justificar senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história", argumentou a jornalista.

Apresentadora da atração, Leilane Neubarth se uniu à crítica de Gabeira. "O que ele quer dizer, Dani, é que neste aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Você tem toda a razão, esse juiz é responsável por esse momento, esse aposto não se traduz e não cabe nessa questão agora".

Daniela Lima retrucou: "Não, como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal, é outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem para quem está em casa entender o tamanho do cidadão".

A divergência fez Leilane dedicar tempo para reforçar a necessidade de isenção no noticiário. "Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo porque o Gabeira me traz duas questões que parecem fundamentais, que são prudência e isenção. Prudência e a coisa de não se envolver, de ter uma isenção, que é a palavra que ele usou. Então acho que tudo o que a gente está vendo, e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas", finalizou.

