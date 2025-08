Reprodução/Instagram Justin Bieber lança clipe de "Yukon" com cenas fofas do filho

Em um gesto inesperado, Justin Bieber deixou os seguidores emocionados ao lançar o videoclipe da música "Yukon" diretamente em seu Instagram. A faixa, que integra o álbum "Swag", ganhou vida em um vídeo repleto de cenas intimistas, incluindo registros adoráveis do cantor ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, e do pequeno Jack Blues, filho do casal.





O clipe, que já está viralizando, mostra momentos raros da família Bieber, com destaque para as interações do bebê, que roubou a cena com sua fofura — principalmente ao exibir seus primeiros dentinhos.

Detalhes sobre a música

"Yukon" é o segundo single do sétimo álbum de estúdio de Bieber, "Swag", lançado como single em 22 de julho de 2025. A canção, uma mistura de pop e R&B, foi composta pelo próprio cantor em parceria com nomes como 2 Chainz, Eminem, Havoc e uma equipe de produtores renomados, incluindo Dijon Duenas e Carter Lang.

Reação dos fãs

Nas redes sociais, os Beliebers não pouparam elogios: "O Jack é a coisa mais fofa do mundo! Que presente lindo esse clipe!", "Justin e Hailey são os pais mais perfeitos, meu coração não aguenta!" e "Yukon já era minha favorita, agora com esse vídeo ficou ainda mais especial."