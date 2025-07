Foto: Reprodução / Instagram / @justinbieber Justin Bieber lança novo álbum com colaborações de Gunna e Sexyy Red

O cantor Justin Bieber vai lançar um novo álbum nesta sexta-feira (11), segundo fontes revelaram com exclusividade à The Hollywood Reporter . Este é o sétimo disco da carreira do cantor e o primeiro desde Justice, lançado em 2021. A Def Jam será responsável pela distribuição do projeto.

O disco foi finalizado durante uma temporada do artista na Islândia, no fim de abril. De acordo com o THR , a viagem serviu como uma espécie de retiro criativo, com sessões de improviso e colaborações musicais. Uma fonte revelou que Bieber buscava “ sentir a vibração ” do processo junto a outros artistas.

O trabalho marca uma nova fase na vida pessoal e profissional do cantor. Em 2023, ele rompeu com o antigo empresário, Scooter Braun, e recentemente os dois encerraram pendências financeiras relativas ao cancelamento da turnê Justice em 2022. Bieber ficou com uma dívida superior a US$ 20 milhões por não cumprir a agenda de shows.

O novo álbum contará com participações de Gunna, Sexyy Red e Cash Cobain. Os três nomes já haviam sido mencionados por Bieber nas redes sociais. Outras colaborações incluem artistas emergentes como Sekou e o produtor Dylan Wiggins, conhecido por trabalhos com The Weeknd e Kali Uchis.

Um outdoor exibindo a imagem de Bieber com a palavra “ Swag ” surgiu em Reykjavik, na Islândia, e também em Los Angeles. Ainda não está confirmado se esse será o título oficial do álbum. No Instagram, o cantor publicou fotos que sugerem a lista de faixas e trechos de músicas já finalizadas.

Durante a fase de produção, Bieber reuniu nomes como o DJ Tay James, o diretor musical HARV, o colaborador de SZA Carter Lang e o artista australiano Eddie Benjamin. As sessões aconteceram em sua casa em Los Angeles, segundo fontes ligadas ao cantor.

Além da música, Bieber também está envolvido em outros negócios. Recentemente, a esposa Hailey Bieber vendeu a marca Rhode Beauty por US$ 1 bilhão. O empresário Scooter Braun, ex-parceiro de Justin em empreendimentos fonográficos e cinematográficos, foi investidor inicial da empresa.