Reprodução Instagram @haileybieber Hailey Bieber mostra filho comendo prato brasileiro

Hailey Bieber, de 28 anos, já revelou publicamente que é admiradora da gastronomia brasileira ao exaltar um doce típico do país: o brigadeiro. Agora, a esposa de Justin Bieber está repassando esta "afinidade" com a culinária nacional ao primogênito.



No último domingo (29), ela usou as redes sociais para contar aos fãs que Jack Blues Bieber, fruto da relação com o astro pop, estava provando pão de queijo. Na foto, o bracinho do bebê aparece segurando a iguaria, oriunda de Minas Gerais.

"O primeiro pão de queijo do Jack", escreveu ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 55 milhões de seguidores. O momento foi replicado pela base de fãs da modelo e influenciadora americana.

De onde vem a proximidade com o Brasil?

Hailey Biber é filha do ator norte-americano Stephen Baldwin e da designer Kennya Deodato. A mãe dela é brasileira, por isso a jovem se aproximou de pratos típicos do Brasil, como o pão de queijo e o brigadeiro.

Imagem preservada

Jack Blues Bieber nasceu em agosto de 2024. O primogênito de Justin Bieber e Hailey Bieber não teve o rosto divulgado desde o nascimento. Os pais de primeira viagem postaram pouquíssimos registros do herdeiro.

Nos raros cliques publicados, o bebê sempre aparece em posições que escondem a imagem da face dele.