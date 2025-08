Globo Alcione brinca no É de Casa e diz que fará “macumba” para Trump

Alcione surpreendeu o público ao mandar um recado bem-humorado para Donald Trump neste sábado (2), durante o programa É de Casa , na TV Globo. A cantora afirmou que pretende fazer uma “ macumba ” para o presidente dos Estados Unidos, criticando as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros.

"Quero mandar um recado pro Trump: ele precisa deixar o Brasil em paz. Eu hoje saindo daqui vou fazer uma macumbinha pro Trump". A Alcione simplesmente sendo sensacional! 😂😂 pic.twitter.com/T3yBtQhpba — Danilo Reenlsober (@Reenlsober) August 2, 2025

A artista disse que o gesto é uma forma de pedir que Trump pare de interferir nas questões do Brasil. “ Quero mandar um recado pro Trump: ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso ”, declarou, arrancando risadas de apresentadores e convidados.

Em tom de brincadeira, Alcione reforçou que vai recorrer à tradição brasileira para espantar o que chamou de “ pressão ” do presidente norte-americano.

“ Eu hoje saindo daqui vou fazer uma macumbinha pro Trump. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, macumba. Será que a macumba deles é boa? Vou fazer uma macumbinha pra ele deixar o Brasil em paz ”, completou.

As falas da cantora ocorreram em meio à repercussão das medidas econômicas anunciadas por Trump. O republicano impôs tarifas extras a produtos brasileiros e, em coletiva, disse que está aberto ao diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas criticou as ações do governo brasileiro.

A declaração de Alcione rapidamente viralizou nas redes sociais. Muitos internautas compartilharam trechos do programa e brincaram com a “ macumba ” prometida pela Marrom.

Além da polêmica com Trump, Alcione voltou a comentar sua admiração pelo ministro Alexandre de Moraes. Em entrevistas recentes, a cantora disse que a admiração é pelo trabalho do magistrado. “ Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso ”, disse.