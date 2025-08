Instagram Lore Improta pede para Léo Santana parar de exibir o corpo nas redes

Lore Improta divertiu seguidores nesta segunda-feira (4) ao pedir, de forma bem-humorada, que o marido Léo Santana diminua as aparições sem camisa. A dançarina entrou na trend da música Desliza , parceria do cantor com Melody, e aproveitou para mandar o recado.

Enquanto a canção dizia “ Fala o que tu quer, mulher, diz para mim ”, Lore respondeu: “ Para de aparecer sem camisa em todas as oportunidades, Leandro ”. Na gravação, a bailarina fez caras e bocas assistindo aos registros do cantor de axé, que possui um físico definido e costuma sensualizar nas postagens.

Léo Santana não deixou o comentário passar em branco e respondeu à esposa com humor. “ Rapaz, você é terrível! Neni, é minha equipe que me obriga, culpa delas! Te amo ”, escreveu o artista. O casal, que está junto desde 2017, é pai de Liz, de três anos.

Fãs se divertiram com a situação e comentaram nas publicações. “ Ele toda vez que pensar em gravar, vai lembrar disso ”, disse um seguidor. Outro destacou: “ Chamou logo de Leandro ”.