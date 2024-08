Reprodução/Instagram Anitta desiste de agenciar Melody

A cantora Melody, de 17 anos , teve choque na manhã desta quinta-feira (22) ao acordar com o seu nome nos trending topics. O motivo foi uma declaração da colega de profissão Anitta , de 31 anos, que afirmava que atualmente quer se “associar com coisas que combinem com a sua energia”.



Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a cantora de 17 anos abriu o coração e disse o que achou da declaração da artista internacional. Melody explica: "Não tem briga da minha parte aqui, tá bom, gente? Sempre aqui na Paz. Sempre fui muito fã dela, sempre que eu falei dela sempre foi brincando bastante e ela também levava bem na brincadeira”.

Ela continua: "O que acontece, gente, se a proposta de empresariar e tal não for boa para ambos, tipo assim, se não for boa para mim também, aí não tem o porquê eu fechar. Não importa se for a Anitta, o Justin Bieber, a Ariana Grande, não importa quem for. Se a proposta não for boa para mim também, não tem como, sabe, prosseguir”.

Melody então finaliza: "Além disso, ela falou também que está em outra fase da carreira dela, eu deseja só sucesso pra ela. Eu também acabei de lançar um hit aí com o Nattan, ‘Eu Vou Sentar’, ficou demais. E é isso, gente, desejo tudo de bom para ela, cada um com a sua vibe, e é isso”. No vídeo, ela ainda marca o arroba da cantora e escreve: "I love u".

Anitta sobre Melody

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, a cantora carioca foi questionada se teria ainda planos de agenciar Melody no futuro. Na resposta, Anitta foi clara em dizer que está mais seletiva com os trabalhos que aceita:

"A gente já fez isso algumas vezes, eu, meu irmão, meu sócio, quando vem alguém ou pedindo ajuda, ou que a gente faça uma parceria, a gente faz, sem problemas. Mas eu, hoje em dia, estou mais tranquila para qualquer coisa de trabalho, antes eu era muito mais general e hoje em dia eu estou ‘relax’, se alguém vier e quiser minha parceria”.

Ela continua: "Isso foi uma conversa antiga. Hoje em dia eu gosto de me associar, tanto eu quanto meu irmão… eu estou em uma fase mais energia, e eu quero me associar com coisas que tem a ver com a minha energia, com a maneira que eu estou hoje, com meu propósito e tal”.

