Instagram Maressa rebate comentário de Poliana Rocha sobre post de gratidão

Maressa Lopes, ex-assessora de Zé Felipe e atual integrante da equipe de Virginia Fonseca, respondeu neste sábado (2) a um comentário atribuído a Poliana Rocha. A mãe do cantor teria sugerido que Maressa incluísse uma foto de Zé Felipe em uma publicação de agradecimento, destacando gratidão ao artista pelos aprendizados no período em que trabalharam juntos.

O desabafo aconteceu após Poliana supostamente escrever: “ Parabéns Maressa… Mas deveria ter colocado uma fotinha do Zé, como gratidão! Afinal de contas, ele permitiu com carinho você trabalhar com ele, e sempre te tratou com muito respeito ”. O comentário, publicado no Instagram, foi apagado pouco depois.

Assessora diz que postagem foi sobre amizade

Em resposta, Maressa explicou que a publicação tinha outro propósito. “ Tentei achar o comentário da Poli na minha publicação, mas acho que foi apagado! O meu post foi sobre amizade, sobre lealdade, sobre receber uma ligação de uma amiga de 10 anos te chamando pra trabalhar no pior momento da sua vida ”, escreveu.

A assessora destacou que citou Zé Felipe indiretamente no texto. “ Quando menciono no texto ‘vem trabalhar com a gente’ coloco o Zé também, afinal, na época estavam juntos. O que era pra ser um dia feliz e legal, virou essa loucura ”, afirmou.

Maressa ainda criticou a forma pública como a situação foi exposta. “ Acredito que a Poli tem meu WhatsApp, mesmo se não tiver, conseguiria facilmente. Imagino que minha publicação incomodou ela, sendo assim, poderia ter me chamado lá, no off, seria uma atitude muito mais madura ”, declarou.

Relação com Zé Felipe e mudança de equipe

A ex-assessora explicou que mantém respeito e gratidão pelo cantor. “ Meu carinho e gratidão pelo Zé ele sabe, isso sempre ficou muito bem claro na relação que temos e é isso que importa o que ELE sabe. Acho que é completamente desnecessário criar uma polêmica ou criar uma confusão onde não existe ”, escreveu.

Após o término do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, em maio, Maressa deixou a equipe do cantor e passou a trabalhar apenas com a influenciadora. A assessora se mudou de Governador Valadares, em Minas Gerais, para Goiânia, onde mora atualmente na casa de Virginia.