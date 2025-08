Reprodução/SBT Influenciador detalhou o procedimento estético e comentou recuperação

Rico Melquiades , de 34 anos, revelou neste domingo (3) que passou por um procedimento de harmonização peniana. O influenciador explicou que a intervenção aumentou o comprimento em cerca de 3 cm e melhorou o diâmetro.

Em publicações nas redes sociais, Rico compartilhou detalhes do tratamento estético. “ Realizei uma harmonização peniana com hidroxiapatita de cálcio; um bioestimulador de colágeno temporário, com necessidade de complemento a cada 12-18 meses ”, contou.

O ex-Fazenda afirmou que os efeitos foram imediatos. “ Resultado imediato no diâmetro e incremento no comprimento de 3 cm aproximadamente ”, disse.

Rico ainda descreveu como foi a aplicação. “ Procedimento super tranquilo, durou 30 minutos, com anestesia local, na clínica ”, relatou aos seguidores.

Sobre a recuperação, o influenciador informou que não houve grandes restrições. “ Posso retornar às atividades cotidianas de imediato com uma única ressalva, sem atividade sexual por 7 dias ”, explicou.