Reprodução Instagram @SBT Anahy e Rico

A briga generalizada entre Rico Melquiades e Anahy D'Amico tem repercutido entre os espectadores do "Casos de Família", programa comandado por Christina Rocha e que retornou recentemente ao SBT após um período longe da programação.



O Rico simplesmente brigando até com a psicóloga do “Casos de Família”. 🗣️ pic.twitter.com/RHFDLMmrfW — Central Reality (@centralreality) August 1, 2025





“Eu nunca vi uma pessoa pública assim ter essa reação”, reclamou Anahy, psicóloga da atração vespertina da emissora da família Abravanel. "Não é porque eu sou público que não sou gente igual a todo mundo”, respondeu o influenciador.





“Mas você como influenciador tem uma missão a mais”, insistiu a profissional, conhecida pelos conselhos que dá aos participantes do programa. "Não, amiga, influenciador é igual a todo mundo", rebateu Melquiades.

O momento foi exibido pelo SBT, por meio de um trecho antecipado na última sexta-feira (1º). O programa, na íntegra, será transmitido na próxima terça-feira (5), às 14h45, logo após a reprise da telenovela mexicana "Maria do Bairro", estrelada por Thalia.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, os internautas comentaram o bate-boca protagonizado pela psicóloga e pelo vencedor de "A Fazenda 13". "Gente do céu, só o Rico para conseguir tirar a Anahy do equilíbrio. Nunca vi ela discutindo assim com ninguém", declarou um no Instagram.

"Passada e chocada. Eu não vou perder esse programa por nada", acrescentou uma segunda. "Eu amo barraco alheio, desde que eu não esteja envolvida", ironizou uma terceira. "Decadente esse tipo de barraco na TV, não gostei", pontuou ainda uma quarta.