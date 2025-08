Instagram Flávia Alessandra posa com biquíni ousado durante férias na Turquia

Flávia Alessandra compartilhou neste sábado (2) fotos de férias na Turquia usando um biquíni ousado. A atriz de 51 anos exibiu um modelo preto com placas grandes de metal dourado no busto, chamando atenção dos seguidores no Instagram.

Nos registros, a artista apareceu em clima descontraído e aproveitou para avisar que ainda tem muitas imagens para publicar. “ Ainda com muita viagem pra postar nesse feed… ”, escreveu. Os fãs reagiram com elogios como “ linda ” e “ maravilhosa ”.

A viagem também teve um momento especial para o casal. Durante a estadia, Otaviano Costa organizou uma cerimônia surpresa para renovar os votos com Flávia.

“ Casamos de novo! Sim! Depois de Grécia, Tailândia, Las Vegas, casamento civil e religioso... Eu tinha que pegar a Flávia de surpresa mais uma vez, e a Capadócia foi o local escolhido. E ela caiu direitinho, não desconfiando de nada ”, contou o apresentador.

O casal já havia celebrado o amor em diferentes lugares do mundo, e desta vez escolheu a paisagem da Capadócia como cenário. O momento foi registrado e compartilhado com os fãs.