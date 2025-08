Reprodução Instagram @katyperry Katy Perry e Orlando Bloom

Orlando Bloom reagiu com humor aos rumores de que Katy Perry estaria vivendo um romance com Justin Trudeau. O ator de 48 anos, que tem uma filha de quatro anos com a cantora, comentou uma postagem satírica do site The Onion sobre o assunto, publicada nas redes sociais neste sábado (2).

O The Onion , conhecido por criar notícias fictícias, ironizou a situação com uma montagem envolvendo Orlando e Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha. O texto descrevia um falso jantar romântico entre os dois, mencionando vinho, ostras e bolo de chocolate.

Na publicação, Orlando respondeu apenas com emojis de palmas, gesto que foi interpretado por fãs como um sinal de aprovação ou ironia diante da repercussão. Nos comentários, internautas se dividiram entre risadas e especulações sobre o posicionamento do ator.

Enquanto isso, rumores sobre o relacionamento de Katy e Trudeau aumentaram após os dois serem vistos em um jantar a dois no Canadá. O ex-primeiro-ministro também teria assistido a um show da turnê Lifetimes da artista.

Apesar das especulações, representantes da cantora e do político negaram qualquer envolvimento romântico. Fontes próximas alegam que o encontro foi apenas amistoso e que não há relação amorosa entre eles.

Katy Perry e Orlando Bloom estavam juntos desde 2016 e anunciaram a separação no início de julho, em comunicado conjunto. O ex-casal mantém a guarda da filha Dove, de quatro anos.