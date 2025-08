Instagram Matt Rife e Elton Castee compram casa dos Warren com boneca Annabelle

O comediante Matt Rife e o caçador de fantasmas Elton Castee compraram a casa de Ed e Lorraine Warren, em Monroe, Connecticut. O imóvel inclui o famoso Museu do Oculto e a boneca Annabelle, conhecida pelas histórias que inspiraram os filmes da franquia Invocação do Mal. O anúncio foi feito neste sábado (2) em postagem de Rife no Instagram.

Rife contou que, além da residência, ele e Castee assumiram a guarda legal da coleção de objetos assombrados por, pelo menos, cinco anos. =

“ ANÚNCIO INSANO. Comprei oficialmente a casa e o Museu Oculto de Ed e Lorraine Warren, incluindo a condição de guardiã legal, pelos próximos 5 anos, de toda a coleção assombrada, incluindo A BONECA ANNABELLE, com meu bom amigo @eltoncastee!! ”, escreveu Rife.

Ele destacou ainda que sempre foi apaixonado por histórias assombradas. “ Se você me conhece, sabe que sou obcecada pelo paranormal e por tudo que envolve assombrações. Você também deve saber que os filmes Invocação do Mal são meus filmes de terror favoritos de todos os tempos ”, disse.

Os novos proprietários pretendem abrir o espaço para visitas e estadias noturnas. Segundo Rife, o objetivo é permitir que pessoas vivenciem de perto o clima de mistério que envolve o local e sua coleção.

A compra ocorre após a morte de Dan Rivera, antigo guardião da Annabelle, no mês passado. Ed Warren morreu em 2006, aos 79 anos, e Lorraine em 2019, aos 92.

Os investigadores paranormais inspiraram a criação de uma das franquias de terror mais famosas do cinema, que inclui Annabelle , A Freira e os filmes principais de Invocação do Mal . O próximo capítulo, The Conjuring: Last Rites , estreia em 5 de setembro nos cinemas, com Patrick Wilson e Vera Farmiga reprisando seus papéis como o casal Warren.