Reprodução/Instagram Cantor explicou sintomas, impacto na turnê e pediu mais atenção para a doença

Justin Timberlake revelou nesta quinta-feira (31) que foi diagnosticado com doença de Lyme. O cantor explicou nas redes sociais que enfrenta sintomas debilitantes há meses, o que afetou sua saúde física e mental durante a turnê mundial.

Em postagem no Instagram, Timberlake afirmou que convive com a doença há algum tempo. “ Tenho enfrentado problemas de saúde e fui diagnosticado com doença de Lyme – não digo isso para que sintam pena de mim, mas para jogar luz sobre o que tenho enfrentado nos bastidores ”, escreveu.

O artista contou que o diagnóstico trouxe alívio por esclarecer dores e fadiga que sentia no palco. “ Viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado. Mas, pelo menos, entendi o motivo de tanta dor nos nervos e exaustão durante os shows ”, disse.

A revelação veio após críticas a algumas apresentações da turnê Forget Tomorrow, iniciada em abril de 2024. Fãs apontaram sinais de cansaço e queda de rendimento, o que agora encontra explicação.

Sobre o dilema de parar ou continuar a agenda, Timberlake declarou: “ Fui confrontado com uma decisão pessoal. Parar a turnê? Ou continuar e encontrar uma forma de lidar? Decidi que a alegria de me apresentar supera o estresse passageiro que meu corpo sentia. Estou feliz por ter continuado. ”

Apoio dos fãs

O cantor afirmou que hesitou em falar sobre o assunto por costume de manter questões pessoais em sigilo, mas decidiu ser transparente. “ Estou tentando ser mais aberto sobre minhas dificuldades para que não sejam mal interpretadas ”, afirmou.

A postagem recebeu mensagens de apoio. “ Você é muito amado, estaremos aqui apoiando qualquer decisão ”, escreveu um fã. Outro comentou: “ Obrigado por aparecer por nós tantas vezes. Cuide-se .”

A turnê levou Timberlake ao 10º lugar no ranking de arrecadação da Billboard , com 73,2 milhões de dólares em 41 shows até maio.

Atualmente com 44 anos, Timberlake iniciou a carreira no Mickey Mouse Club em 1993, alcançou fama com o ‘ NSync e consolidou-se como um dos artistas pop mais vendidos dos anos 2000.

Outros famosos com a Doença de Lyme

A doença de Lyme é causada por uma bactéria transmitida pela picada de carrapatos infectados. Os sintomas iniciais incluem febre, calafrios, fadiga, dores musculares e um eritema característico na pele. Quando não tratada corretamente, pode atingir o sistema nervoso central, articulações e coração, tornando-se crônica e difícil de controlar.

Nos últimos anos, celebridades vêm usando sua visibilidade para alertar sobre a gravidade da doença. Justin Bieber, diagnosticado em 2020, relatou piora do quadro clínico e adiou shows. Avril Lavigne enfrentou anos de internações e pausou a carreira, transformando a experiência em música e ação social.

Bella Hadid documentou o tratamento contra a infecção em publicações emocionantes, enquanto Kelly Osbourne destacou o diagnóstico em seu livro para conscientizar sobre os erros médicos comuns. Shania Twain, que contraiu a bactéria em 2003, ainda lida com sequelas que afetam a voz e a mobilidade.