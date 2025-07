Instagram/Reprodução Justin Trudeau aparece sozinho em show de Katy Perry em Montreal

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chamou atenção esta semana ao surgir desacompanhado no show de Katy Perry em Montreal, gerando surpresa entre fãs e alimentando especulações sobre sua vida pessoal.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram Trudeau na plateia do Bell Centre nesta terça-feira (30), curtindo o espetáculo da turnê Lifetimes da cantora americana.

Em uma das gravações, ele aparece usando uma camiseta preta, distante de seu habitual traje formal, observando o palco com discrição, apoiado em um corrimão.

Em outro momento, Trudeau se solta e dança ao som de Teenage Dream, um dos maiores sucessos de Katy.

A presença solo do líder canadense, que recentemente se separou de Sophie Grégoire após 18 anos de casamento, coincidiu com novos rumores sobre uma possível aproximação com Katy Perry.

Segundo veículos como People e Page Six, os dois teriam sido vistos juntos em um jantar no restaurante Le Violin, em Montreal.

O New York Times também mencionou o encontro, embora nenhuma fonte oficial tenha confirmado um envolvimento romântico.

A turnê Lifetimes de Perry, que promove seu novo álbum "143", teve início em abril na Cidade do México e segue até dezembro.

Katy Perry anunciou oficialmente sua separação do ator Orlando Bloom em 3 de julho, após seis anos de noivado. O casal, que tem uma filha de quatro anos, Daisy, divulgou um comunicado conjunto afirmando que vinha "reconfigurando o relacionamento nos últimos meses para se concentrar na criação dos filhos como uma família", destacando que sua prioridade é "criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo".

Antes de Bloom, Perry foi casada com o comediante britânico Russell Brand, de quem se divorciou em 2012, e também teve um relacionamento com o músico John Mayer.

Já Justin Trudeau anunciou sua saída do cargo de primeiro-ministro no início de janeiro, encerrando uma liderança que começou em 2015. Em 2023, ele também confirmou sua separação de Sophie Grégoire, com quem foi casado por 18 anos e teve três filhos.