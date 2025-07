Instagram MC Livinho deixa UTI após acidente de moto e passa por fisioterapia

MC Livinho, de 30 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva(UTI) nesta quarta-feira (30) após sofrer acidente de moto em São Paulo. O cantor informou nas redes sociais que continuará em observação hospitalar, mas já iniciou sessões de fisioterapia e se recupera bem.





Em vídeo publicado no Instagram, o artista agradeceu o apoio dos fãs e comemorou o avanço no tratamento. “ Recebi alta da UTI agora, estou indo para o apartamento aqui do hospital. Glória a Deus tamo aí, ‘se’ recuperando. Em breve nas pistas de novo ”, disse, sorridente, enquanto era conduzido em cadeira de rodas.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (29), quando Livinho informou, ainda no hospital, que havia cuspido sangue e sofrido perfuração pulmonar. O funkeiro passou a noite na UTI, onde realizou exames e recebeu os primeiros cuidados médicos.

Segundo boletim divulgado pela assessoria, o cantor apresentou sangramentos na região pulmonar, o que exigiu monitoramento intensivo. Apesar disso, a equipe médica classificou o quadro como estável.

Durante a manhã, Livinho compartilhou registros de uma sessão de fisioterapia, mostrando boa resposta aos tratamentos. Ele afirma que, apesar da melhora, ainda precisa permanecer internado para evitar complicações.

O funkeiro tranquilizou seguidores ao garantir que retomará a agenda assim que possível.