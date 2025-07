Reprodução/Instagram Shows de MC Livinho são remarcados após acidente

MC Livinho sofreu um acidente de moto na tarde desta terça-feira (29), e precisou ser hospitalizado. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele estava a caminho de um compromisso profissional no momento do ocorrido.

Após avaliação médica, foi diagnosticada uma fratura no dedo da mão esquerda, que exigiu sutura, além de um trauma pulmonar. O funkeiro segue internado para observação, mas seu quadro é considerado estável, e ele está consciente, recebendo todos os cuidados necessários.





Devido ao ocorrido, os shows que Livinho faria em Portugal nesta semana foram adiados. A apresentação marcada para o dia 31 de julho, na casa Bliss Vilamoura, foi transferida para 15 de agosto. Já o show na UPS Ofir, que aconteceria no dia 1° de agosto, foi remarcado para 16 do mesmo mês.

A assessoria destacou que o artista está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada e agradeceu o apoio dos fãs, amigos e parceiros.

"Agradecemos o carinho, o respeito e as inúmeras mensagens de apoio recebidas. Todas as atualizações sobre a saúde de MC Livinho serão divulgadas exclusivamente pelos nossos canais oficiais" , afirmou a assessoria.

Nas redes sociais, os fãs demonstraram preocupação e enviaram mensagens de recuperação. Comentários como "Deus está com você, Livinho", "Melhoras, Oliver" e "Quase morri de susto... melhoras aí, viu" inundaram as publicações sobre o ocorrido.