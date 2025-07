Reprodução/redes sociais Roberta Miranda reage a gesto obsceno em show

A cantora Roberta Miranda protagonizou um momento de muita tensão durante o show na noite do último sábado (26), na cidade de Solânea, no Brejo paraibano, a 130 km da capital, João Pessoa. A artista se apresentava dentro da programação da Rota Cultural Caminhos do Frio, evento promovido pelo estado com o objetivo de valorizar as cidades serranas.

Durante uma parte mais intimista da apresentação, em que cantava apenas com um violão, Roberta percebeu que alguém na plateia fez um gesto obsceno em sua direção, erguendo o dedo do meio.





Imediatamente, a cantora sertaneja reagiu, visivelmente irritada e respondeu:

“Vai tomar no c*, vai se f*der. Sem educação, a gente responde com falta de educação mesmo” , disparou.

Apesar da reação e do constrangimento do momento, o público aplaudiu a cantora. Após o episódio, o show seguiu normalmente o show na Rota Cultural na cidade de Solânea, na Paraíba.

O que é Rota Cultural do Frio na Paraíba?

A Rota Cultural Caminhos do Frio percorre dez cidades das regiões do Brejo e Agreste da Paraíba. A programação é bem diversificada, envolvendo musicais, espetáculos cênicos, experiências gastronômicas e visitas a engenhos.

As atividades ocorrem entre 30 de junho e 7 de setembro, e cada município conta com sua própria agenda de shows.

Sobre Roberta Miranda

Roberta Miranda é natural de João Pessoa, capital da Paraíba. É uma cantora consagrada, conhecida como a Rainha do Sertanejo. Está entre as artistas que mais venderam álbuns no Brasil, com mais de 28 milhões de cópias comercializadas.

Entre seus grandes sucessos estão: A Majestade, o Sabiá, São Tantas Coisas, Vá com Deus e Sol da Minha Vida. Em 2015, venceu o 26º Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantora de Canção Popular, graças ao álbum Roberta Canta Roberto, no qual regravou alguns dos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.





De uma infância e vida humilde, a Rainha Sertaneja trabalhou por muito tempo como maquiadora e assistente de estúdio. Durante esse período, buscou diversas gravadoras para apresentar as músicas que compunha e já interpretava, até que uma delas se interessou por seu trabalho. Foi então que Roberta pôde gravar seu primeiro disco.