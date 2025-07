Reprodução Instagram @pedrosampaio Pedro Sampaio pediu para Ana Castela gravar gemido

Pedro Sampaio, de 27 anos, surpreendeu o público na última quarta-feira (23), quando revelou a resposta de um mistério que vinha gerando curiosidade entres os fãs: de quem era o gemido na canção "POCPOC".

Assista:

SOCORRO! Pedro Sampaio revela que o gemido presente no hit ‘POCPOC’ é da Ana Castela. 🗣️ pic.twitter.com/Uuzibw8lyC — QG do POP (@QGdoPOP) July 23, 2025

O cantor admitiu que Ana Castela era quem tinha feito a gravação, a pedido dele. "Esse gemido pertence a uma das maiores cantoras do Brasil e ninguém nunca soube disso. Isso foi guardado a sete chaves. 'POCPOC' pegou Top1 do Brasil e de Portugal, e ninguém nunca soube dessa curiosidade", começou, em vídeo gravado ao Spotify Brasil, no YouTube.





Segundo o artista, o registro do gemido ocorreu após um show, no qual se encontrou com a boiadeira, apelido pelo qual a cantora é conhecida. A artista tinha vontade de aparecer em uma canção, sem que o púbico soubesse que era ela. Foi a partir disso que Pedro teve a ideia.

"Eu gravei Ana Castela com meu iPhone. Ela foi no meu camarim depois de um show dela e a gente ficou conversando. Ela falou 'queria tanto cantar numa música e ninguém saber que sou eu'. Eu mostrei 'POCPOC' e tinha esse 'buraco', um vazio. Faltava alguma coisa. Falei 'então vamos botar um gemido'.", relembrou.

Confissão permitida

Pedro não fez a revelação antes de consultar Castela, que autorizou o músico a contar que ela era a voz por trás do gemido no hit, que virou trend em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok e X, antigo Twitter.

"Pedi autorização para dizer isso na gravação desse vídeo, e ela topou", antecipou Sampaio. "Minha mãe via me matar, socorro. Gente, sou eu. Vocês viram, né? Deixa comigo. Precisando de mais, estamos juntos", brincou Ana, durante chamada de vídeo com o musicista.