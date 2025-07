Reprodução Ana Castela lança clipe feito inteiramente por IA e web detona

A cantora sertaneja Ana Castela lançou na última segunda-feira (30) o clipe da música Tropa do Chapelão , colaboração com o DJ Diplo. O vídeo chamou atenção por ter sido produzido inteiramente com inteligência artificial , apostando em cenários digitais inspirados no campo, com toque futurista. A proposta dividiu opiniões nas redes sociais.

O conteúdo faz parte do álbum Let’s Go Rodeo , divulgado no fim de maio. Apesar da novidade tecnológica, muitos usuários criticaram o resultado visual e apontaram falta de emoção nas imagens.

O que passou na cabeça dela vendo esse clipe, ela realmente achou que ia dar bom mesmo isso pic.twitter.com/b1yWZJi0us — Smurfanna de três cpf's (@meninocomb) July 6, 2025





a IA fazendo o chapéu dela aumentar cada take pic.twitter.com/2pmhM3n3aq — standall (@indiepoolboyy) July 6, 2025





Não acredito que isso teve equipe para revisar e ainda assim acharam de bom tom lançar kkkkk tá simplesmente horrível, parece aqueles vídeos porcos de IA do sonic que fazem no kwai — 𝙼𝙰𝚃𝚃𝙷☀ (@Mathhzzs) July 6, 2025





É por isso que nenhum outro país chama o Brasil pra guerra. Toda semana surge uma bomba diferente pic.twitter.com/DpWZyp2c8d — mauvi (@mauvitinho) July 6, 2025





Parceria internacional e reação negativa

A faixa surgiu após um encontro entre Ana e Diplo em Los Angeles, durante viagem da cantora aos Estados Unidos. Mesmo com a barreira do idioma, os dois mantiveram contato e concretizaram o feat à distância. Ana gravou a música no Brasil e enviou para o produtor norte-americano, que finalizou a produção.

No clipe, os artistas não aparecem. Em vez disso, a IA criou avatares, ambientes rurais estilizados e efeitos visuais que tentam representar a energia da música. Internautas, no entanto, criticaram o excesso de artificialidade. “ Parece demo de videogame ”, escreveu um usuário. “ Faltou alma ”, apontou outro comentário.

Nas redes, muitos fãs pediram uma versão mais simples e humana. “ A música é boa, mas o clipe deixou a desejar. Nem parece que tem Ana Castela ali ”, afirmou um seguidor. Outros lembraram que a artista já emocionou com vídeos gravados em fazendas reais e apresentações ao vivo.

O lançamento também trouxe comparações com outras parcerias de Ana. Em maio, ela se apresentou com Alok no Ribeirão Rodeo Music 2025 e recebeu elogios por Deixa Nois Viver , gravada ao vivo com o DJ.