Reprodução/Internet Leilane se revolta com pessoas filmando velório de Preta Gil

Âncora da GloboNews, Leilane Neubarth usou as redes sociais para criticar o comportamento de alguns presentes no velório de Preta Gil(1974-2025), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em uma publicação, ela lamentou a presença de pessoas filmando a cerimônia com celulares como se estivessem em um evento.

"Não consigo entender as pessoas que vão a um velório, um momento tão emocionante de despedida, com um telefone na mão, gravando como se aquilo fosse um show, um evento…", escreveu a âncora da. Segundo ela, o ato foi especialmente impactante : "Tirando o pessoal da imprensa, que está ali por obrigação, o restante me espanta", disse.

"Pessoas entrando com o celular gravando, como se estivessem ali só por isso. Numa hora como essa, a gente vê o que realmente importa para cada um", sinalizou. "Espero que quem realmente ama a Preta esteja ali se despedindo com educação e respeito", disse Leilane Neubarth.

Morte de Preta Gil

A cerimônia foi aberta ao público até as 13h e, depois, restrita a familiares e amigos. Preta Gil morreu aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino, diagnosticado em 2023.

Após o tratamento inicial no Brasil com quimioterapia e radioterapia, e uma cirurgia para remoção de tumores em agosto de 2024, o câncer retornou em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas.