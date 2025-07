Reprodução/Instagram "Até os 50 bilhões de anos": Gil homenageia Preta

O cantor Gilberto Gil compartilhou uma nova homenagem à filha, Preta Gil, que faleceu aos 50 anos após enfrentar um câncer no intestino. Em um post nas redes sociais, o artista publicou fotos do velório da cantora, realizado no Rio de Janeiro, e escreveu uma mensagem carinhosa: "Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta".





A despedida de Preta Gil foi marcada por momentos de forte emoção, com amigos, familiares e fãs prestigiando a artista. O velório contou com homenagens, cartazes do público e a presença de celebridades como Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann, todas vestidas de branco.





Além das imagens do velório, Gilberto Gil compartilhou registros afetivos ao lado da filha, incluindo um beijo no caixão. Flor Gil, neta do cantor, também expressou sua dor nas redes, postando um vídeo em que o avô se emociona durante o cortejo fúnebre.

A música "Drão", composição de Gilberto Gil, foi escolhida como trilha sonora da despedida, reforçando o laço eterno entre pai e filha. A cremação de Preta Gil aconteceu no sábado (26), encerrando um ciclo de celebração à vida da artista, que deixou um legado de amor e alegria.

Relembre

Preta Gil faleceu após uma longa batalha contra um câncer no intestino. Filha do renomado artista Gilberto Gil, ela estava nos Estados Unidos desde maio, onde vinha recebendo tratamento especializado. A família emitiu um comunicado oficial nas redes sociais, expressando profundo pesar.

Ela recebeu o diagnóstico da doença no começo de 2023. Nascida da união entre Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta completaria 51 anos no próximo dia 8 de agosto. Deixa como legado seu filho, Francisco Gil, e sua neta, Sol de Maria.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestou sobre a perda: "Preta era uma artista talentosa e uma pessoa de grande coração, querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua energia contagiante fará falta nos palcos e nos carnavais que ela tanto brilhou."

Lula ainda revelou que, ao tomar conhecimento da notícia, ligou pessoalmente para Gilberto Gil para prestar solidariedade. O músico foi ministro da Cultura em seu governo, entre 2003 e 2008.