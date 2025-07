Reprodução/Instagram Anitta surpreende como noiva em seu tradicional arraiá; veja

Julho está terminando, mas Anitta garantiu que o espírito junino não passasse em branco. A cantora manteve sua tradição anual de celebrar o São João com um arraiá exclusivo em sua mansão, reunindo amigos próximos para uma noite de música, comidas típicas e muita diversão. Desta vez, porém, a festa foi mais intimista. Entre os convidados, estava a cantora Lexa, uma das melhores amigas da cantora.





A artista surpreendeu ao revelar que o evento já havia acontecido ao compartilhar um álbum de fotos com registros dos momentos especiais do mês. A celebração ocorreu em sua nova residência no Rio de Janeiro, e contou com todos os elementos clássicos da festa junina: decoração temática, barracas de comidas regionais e, claro, muita quadrilha.





O grande destaque ficou por conta do "casamento caipira" encenado durante a festa, no qual Anitta assumiu o papel de noiva. A brincadeira animou os convidados, que participaram até da disputa pelo buquê, em um momento descontraído e cheio de energia.

Apesar de manter um perfil mais discreto nas redes sociais ultimamente, a cantora não abre mão de celebrar suas raízes e reunir quem ama em eventos memoráveis.