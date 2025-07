Reprodução/Instagram "Até logo": Carolina Dieckmmann homenageia Preta Gil após cremação

Carolina Dieckmmann prestou uma comovente homenagem a Preta Gil, que faleceu nesta sexta-feira (25), aos 50 anos, após uma longa luta contra o câncer. Em seu perfil no Instagram, a estrela de "Vale Tudo" compartilhou fotos da despedida da amiga, acompanhadas de um texto repleto de saudade e admiração.





"Depois de tudo, um silêncio imenso, mas foram tantos aplausos, Preta! Seu povo cantando, uníssono, sem parar. As ruas, as placas, as pessoas; bonito demais de ver. Você mudou o mundo, meu amor. Eu sempre soube, parece que agora todos sabem e nada será como antes, nem dentro, nem fora", escreveu Carolina.





A mensagem continuou: "Obrigada por ter me deixado entrar: ter tido você como melhor amiga e por 25 anos é benção, eu tenho certeza. Você ecoa com uma coroa de resistência, força e alegria, e no peito ressoa infinito o seu AMOR. Voa, Pretinha, e até logo. Um pedaço seu fica comigo; um pedaço meu vai com você."

Último adeus no Theatro Municipal

O velório de Preta Gil ocorreu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, aberto ao público entre 9h e 13h. Carolina Dieckmmann compareceu acompanhada do marido, Tiago Worcman, e não conseguiu conter as lágrimas ao se despedir da cantora. Um telão exibia imagens marcantes da trajetória de Preta.

Após a cerimônia, a atriz deixou o local visivelmente abalada e optou por não dar declarações à imprensa.

"Eu não tenho nada para falar, obrigada por tudo" , disse brevemente.

Presenças marcantes

O velório reuniu personalidades como Ludmilla, que chegou emocionada, Ivete Sangalo, que viajou ao Rio para a despedida, e o ex-namorado Caio Blat, que beijou Preta em um gesto de afeto.