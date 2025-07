João Pedro Lima/Portal iG “Só celebro a vida dela”, diz Gominho sobre Preta Gil

Na tarde desta sexta-feira (25), Gominho chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para se despedir de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Preta Gil. A cantora faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, após enfrentar complicações decorrentes de um câncer no intestino. A cerimônia de despedida, aberta ao público e à imprensa até as 13h, teve um momento reservado para familiares e amigos mais próximos.

Visivelmente emocionado, Gominho usava óculos escuros e uma folha presa à orelha. Em conversa exclusiva com o repórter João Pedro Lima, do portal iG, compartilhou o sentimento de alívio diante da partida da amiga, após meses de luta contra a doença.

A equipe do portal iG acompanha diretamente do Rio de Janeiro todos os detalhes da despedida de Preta Gil. Em meio a um clima de emoção e homenagens, registramos os momentos marcantes vividos por familiares, amigos próximos e fãs da artista. Nossa cobertura traz, em tempo real, os principais desdobramentos e repercussões dessa perda que comove o país.





“Como foi esse sentimento pra vocês, eu não sei... pra mim, foi libertador. Saber que minha amiga descansou em outro plano é algo que tenho repetido, e é uma verdade profunda. Me sinto, de verdade, com o dever cumprido. Acho que não tenho mais lágrimas, porque já vivi o luto. Agora, só celebro a vida dela dentro de mim — e onde quer que ela esteja, sei que estará comigo. Estou apenas celebrando, feliz por saber que ela está em paz, porque realmente não estava fácil” , disse ele.

Ainda pela manhã, Gominho participou ao vivo do "Mais Você", onde prestou homenagem à cantora durante o café da manhã com Ana Maria Braga. Ele revelou que foi o responsável por montar a playlist executada durante o velório — uma curadoria afetiva com canções que marcaram a trajetória de Preta.





Após a cerimônia no Theatro Municipal, o corpo da cantora foi levado para o Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Norte do Rio, onde ocorre a cerimônia de cremação, prevista para as 17h. Segundo a assessoria de Gilberto Gil, esse era um desejo da própria Preta.

A morte da artista, filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, encerra uma trajetória marcada por talento, coragem e ativismo. Diagnosticada com câncer colorretal em 2023, ela chegou a entrar em remissão no fim do mesmo ano. No entanto, a doença retornou de forma mais agressiva, com metástases e complicações adicionais.

Preta Gil deixa um filho, Francisco Gil, de 30 anos, e uma neta, Sol de Maria, de nove. Sua partida comoveu o país, mas também reforçou o legado que construiu ao longo de cinco décadas — em defesa do amor-próprio, do respeito às diferenças e da liberdade de ser.