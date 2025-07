Foto: Columbia Records Harry Styles

Conhecido pela trajetória na indústria fonográfica internacional, o músico Harry Styles surpreendeu os fãs ao anunciar que estava migrando para um novo ramo, o do empreendedorismo.



O artista lançou uma linha de produtos íntimos. O principal produto é um vibrador duplo, criado em parceria com a sexóloga Zoe Ligon. Além disso, a marca do artista, Pleasing, está vendendo um lubrificante para relações sexuais.





Os produtos, contudo, ainda não podem ser comprados em qualquer território. Inicialmente, as vendas só ocorrem nos Estados Unidos e no Reino Unido. Não há previsão de vendas no Brasil.

Na cotação atual do dólar, o vibrador pode ser arrematado pelo valor de R$ 397,00. Já o lubrificante custa R$ 146,00. Os valores, no entanto, podem sofrer alterações, principalmente por conta de fretes, impostos ou outros encargos.

Saiba mais

Cantor e compositor, Harry Styles nasceu em 1994, em Redditch, no Reino Unido. Em 2010, foi alçado ao estrelato após participar do reality "The X Factor". Logo após a competição, formou o icônico grupo "One Direction", que se separou em 2015.

Em 2017, Harry deu os primeiros passos na carreira solo e lançou o primeiro disco. Ele conciliou a carreira musical com as artes cênicas e já atuou em obras como "Dunkirk" (2017), "My Policeman" (2022) e "Don't Worry Darling".