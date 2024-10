Divulgação One Direction completa nove anos nesta terça (23)

O perfil da banda One Direction, pausada por tempo indeterminado desde 2016, se manifestou sobre a morte do ex-integrante Liam Payne. O vocalista morreu na quarta-feira (16), em Buenos Aires, Argentina, após cair de uma altura de aproximadamente 14 metros.

"Estamos completamente arrasados com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, levaremos algum tempo para lamentar e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos muito. As memórias que compartilhamos com ele serão valorizadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Vamos sentir muita falta dele. Nós te amamos, Liam", diz o comunicado assinado por Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles.

Morte de Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.