Reprodução: Instagram/@pedrosampaio Pedro Sampaio

Pedro Sampaio utilizou as redes sociais, no último domingo (27), para repudiar um conteúdo de deep fake com sua imagem. O artista se pronunciou a respeito de um golpe envolvendo a sua voz e tranquilizou os fãs.



"Hoje acordei com algumas pessoas me enviando esse vídeo e infelizmente fui vítima de um golpe de "deep fake". em que uma versão falsa do meu rosto e da minha voz são utilizados para divulgar um serviço de jogo de azar pelas redes sociais", iniciou ele.

"Não cliquem ou acreditem nesse tipo de anúncio. Não sou eu. Tomem cuidado naquilo que vocês acessam na internet", pediu o DJ. No vídeo falso, Sampaio aparece divulgando jogos de azar.

A tática de deep fake é utilizada para usar a imagem e a voz de alguém com o objetivo de enganar o público. No mês de abril, Giovanna Ewbank também revelou ter caído no golpe ao ter um deepfake seu divulgado nas redes sociais em relação ao uso de botox, algo que a apresentadora nunca indicou.