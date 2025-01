Reprodução Carlinhos Maia se manifesta sobre a PEC da escala 6x1: 'Ninguém é escravo de ninguém'

O influenciador Carlinhos Maia gerou polêmica nesta terça-feira (14) ao tentar defender o DJ Pedro Sampaio das críticas por usar muito o autotune. Durante um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador afirmou que o sucesso atual não depende de talento, o que foi interpretado como uma crítica direta ao colega.

No vídeo, Carlinhos começou respondendo às críticas de internautas. “Tem gente dizendo assim: ‘Ah, ele é cantor de autotune’. Sim, gente, o menino é cantor de autotune. Vocês querem talento musical? Vão na Celine Dion, entendeu?”, declarou.

A declaração continuou com menções a outras artistas. “Querem talento vão na Adele, na Beyoncé, que têm gogó. Comecem a naturalizar as pessoas que querem animar sua festa e pronto. Tudo quer talento. Sabe que hoje em dia faz sucesso quem não presta, porra!”, afirmou, gerando controvérsia.

Carlinhos ainda citou a cantora Flay, do "BBB 20", como exemplo de talento que não alcança sucesso. “A Flay canta pra caralho, nunca vi um negócio daquele. Pergunte se a menina faz um show? Não faz. Então vocês decidam o que vocês querem. O que mais tem são talentos absurdos por aí, e não vejo ninguém dando valor.”

Carlinhos sai em defesa de Luan Alencar após críticas pelo uso de autotune:



“Vocês querem talento musical? Vão ouvir Celine Dion. Pedro Sampaio tem um dos melhores shows do Brasil e usa autotune. Querem talento? Vão na Adele, na Beyoncé.” pic.twitter.com/aq3O5XlYRY — QG do POP (@QGdoPOP) January 14, 2025

As declarações dividiram opiniões nas redes sociais. Internautas apontaram que, ao tentar defender Pedro Sampaio, Carlinhos acabou reforçando as críticas sobre falta de talento. “Ele claramente dizendo que o menino não tem talento, pois se tivesse tinha mandado escutar ele também”, ironizou um usuário no X, antigo Twitter.

Outros ressaltaram o tom contraditório do humorista. “Ele pensando que tá ajudando os caras, mas tá confirmando que não têm talento”, comentou outro internauta.