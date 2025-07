Reprodução RedeTV! Edu Guedes no "A Tarde É Sua"

Edu Guedes, de 51 anos, tem enfrentado uma fase delicada desde que foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Na última terça-feira (22), durante participação no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, ele acabou se emocionando ao falar da doença.



Segundo o cozinheiro, tudo começou quando ele teve dores no peito e para respirar. Ao ir ao banheiro, caiu no chão e desconfiava que estivesse com pedra no rim, quadro que já tinha o afetado em outras ocasiões.





"Então, me chamaram na segunda-feira para uma consulta, na terça, eu ia para Portugal, e foi quando ele me deu a notícia, de forma leve, mas eu perdi completamente o chão", lembra, em relação ao recebimento do diagnóstico.

Ana Hickmman também participava da atração comandada por Sonia Abrão e se pronunciou: "Quando ele falou para mim que tinha um tumor no pâncreas, foi horrível. A palavra tumor já assusta, depois, saber que era no pâncreas, a gente lê a respeito, começa a escutar, sabe que é algo. Foi um medo muito grande".

Emocionado

Edu Guedes não conseguiu segurar as lágrimas ao recordar da cirurgia feita para a remoção do tumor. "Eu não tive tempo para pensar na dor que podia sentir. Eu estava indo para uma guerra, eu tinha que vencer aquela guerra. Depois, na segunda [cirurgia] foi a mesma coisa, e a terceira foi da mesma forma. A maior [cirurgia] foi a mais difícil, que foi a do pâncreas. Quando eu voltei da UTI, estava sentindo muita dor, eu não conseguia respirar", recordou.

"Eu chorei bastante, não dá para segurar. Tem coisa que, só de lembrar, a gente se emociona. Eu tenho que pensar na minha filha, na Ana, na minha família, tenho que pensar positivo. É lógico que medo dá, a gente chorou junto antes de ir para cirurgia e, depois, quando voltei", finalizou o marido de Ana Hickmann.