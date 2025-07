Instagram Ana Hickmann comemora condenação de ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann comemorou a condenação do ex-marido, Alexandre Correa, por agressão. A Justiça de São Paulo determinou pena de um ano em regime aberto ao empresário, além do pagamento de R$ 10 mil por danos morais. A decisão da 1ª Vara Criminal de Violência Contra a Mulher foi assinada pela juíza Andrea Ribeiro Borges.

Após a condenação, a apresentadora surgiu nos Stories do Instagram com um vídeo em que caminha sorrindo à luz do Sol. Ela escreve apenas "Paz" na imagem, enquanto toca a música Home , de Matthew Hall.

Em nota enviada ao iG Gente, a apresentadora afirma que ficou "aliviada" com a condenação e "satisfeita" que a medida protetiva continua em vigor: "Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele."

Ela continua: "Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar"

Justiça reconheceu risco à apresentadora

A Justiça considerou que o empresário ainda representa perigo para a apresentadora. Por isso, ele segue impedido de frequentar os mesmos locais que Ana, como forma de garantir sua segurança e a da família.

A agressão ocorreu em novembro de 2023. Desde então, Ana Hickmann tem falado publicamente sobre o caso e buscado apoio legal para manter distância do ex-companheiro, com quem foi casada por mais de duas décadas.

A sentença estipula que Alexandre cumpra a pena em regime aberto. Além disso, ele pode recorrer da decisão em liberdade, como prevê a legislação penal brasileira.

O Tribunal de Justiça de São Paulo não comentou o caso por estar sob segredo de Justiça.