Reprodução/Instagram Preta Gil

Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do RJ, anunciou que o trajeto oficial dos megablocos do Rio de Janeiro agora se chamará "Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil", ou, de forma resumida, “Circuito Preta Gil”.

O decreto que homenageia a cantora, que morreu no domingo (20), foi oficializado nesta terça-feira (22). O político já havia determinado luto oficial de três dias pelo falecimento da filha de Gilberto Gil, ocorrido após complicações de um câncer colorretal.





"Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural", justificou Paes no Diário Oficial do Município.

As ruas Primeiro de Março, do Rosário, Araújo Porto Alegre, do Ouvidor, assim como a Avenida Presidente Antônio Carlos, serão os trechos em que os blocos desfilarão.

Saiba mais

Preta Gil, de 50 anos, faleceu no último domingo (20) em Nova York. Filha de Gilberto Gil, ela havia se mudado para os EUA em busca de um tratamento experimental, após esgotar todas as opções no Brasil.

Durante sua estadia no exterior, recebeu visitas de amigos e familiares. Ela se preparava para retornar ao país, mas acabou morrendo devido a complicações da doença.

Em dezembro de 2023, Preta anunciou a remissão do câncer, mas, em janeiro de 2024, revelou a recidiva. O câncer havia retornado em quatro locais: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.