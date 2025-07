Reprodução TV Globo/ Instagram Lula (PT) se solidariza com família Gil após morte de Preta

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente do Brasil, veio a público contar aos brasileiros que entrou em contato com a família Gil, consternada pelo luto após a morte de Preta Gil, no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo o político, a intenção era confortar os parentes da cantora, compositora, atriz e apresentadora. Abalado com a perda da filha, Gilberto Gil conversou com o chefe governamental do país.





"Assim que soube da triste notícia, liguei para o companheiro Gilberto Gil e para Flora para confortá-los nesse momento de dor. À toda a família de Preta, Sandra, o filho Francisco e à neta Sol de Maria, quero deixar um abraço amigo e carinhoso", escreveu no X, antigo Twitter

"Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela. Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta", acrescentou o marido de Janja.

Homenagem

Em seguida, Lula rasgou elogios a Preta Gil e destacou a importância que a artista teve para a cultura brasileira. Além dele, outros famosos, como Carolina Dieckmmann, Luiza Possi e Caio Blat, prestaram homenagens públicas para a cantora.

"Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento", disse Lula.

"Que o amor que Preta compartilhou em sua vida siga acalentando os seus corações – e os corações de todas as pessoas que tanto a admiravam", concluiu.

