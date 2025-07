Preta Gil/Instagram Preta Gil

O corpo de Preta Gil , que morreu no domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, será trazido ao Brasil na quarta-feira (23). A cantora estava em Nova York para um tratamento experimental contra o câncer, mas não resistiu à evolução da doença. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (21) pelo telejornal RJTV , da TV Globo.

A correspondente internacional Carolina Cimenti, que acompanhava o caso diretamente de Nova York, explicou que os trâmites para repatriação estão em andamento. “ A cantora ia voltar para o Brasil, mas não chegou a embarcar. Acabou morrendo aqui em NY e agora os parentes estão organizando a repatriação do corpo de Preta Gil para o Brasil, resolvendo essa burocracia e toda documentação que é necessária ”, relatou a jornalista.

Preta Gil estava nos Estados Unidos desde maio deste ano. Segundo Carolina, ela se submetia a consultas em dois hospitais especializados em câncer. “ Ela tinha descoberto esse câncer, um câncer no intestino, em janeiro de 2023, e vinha fazendo vários tratamentos desde então e fez uma breve pausa, quando teve um momento de respiro, quando o câncer parecia estar em remissão ”, completou.

A cerimônia de despedida será realizada no Rio de Janeiro, mas ainda não tem data marcada. A apresentadora Mariana Gross informou, durante o RJTV , que a equipe de Gilberto Gil confirmou a chegada do corpo nos próximos dias e que o velório ocorrerá na capital fluminense.

Velório pode ocorrer no Theatro Municipal

Luana Alves, repórter da Globo, disse que o local da despedida está em avaliação. Uma das possibilidades em estudo é o Theatro Municipal do Rio. “ Acredito que o corpo chegue aqui quarta e aí a cerimônia de despedida será quarta ou quinta. O velório provavelmente será no Municipal e ela deve ser cremada ”, informou a assessoria do cantor Gilberto Gil.

Preta Gil morreu vítima de um câncer colorretal, diagnosticado em 2023. No final do mesmo ano, a doença entrou em remissão, mas voltou de forma agressiva. Nos últimos meses, os médicos identificaram dois linfonodos comprometidos, metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta deixa o filho Francisco , de 30 anos, e a neta Sol de Maria, de nove.